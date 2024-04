Milan, l’agente di David ieri sera a Milano | Indizio di mercato?

L’agente di Jonathan David ieri sera ha postato una foto sul suo profilo social Instagram che era a Milano. Nikos Mavromaras che è anche fondatore e CEO di Axia Sports Management che gestisce le sorti dell’attaccante canadese, avvistato a Milano potrebbe essere un segno che qualcosa si sta muovendo.

Milan, Jonathan David rimane un obbiettivo di Moncada

Il Milan è sempre stato interessato a David del Lille, visto l’ormai obbiettivo del prossimo anno acquistare un attaccante giovane che possa ringiovanire il reparto offensivo. Con la partenza di Giroud per il prossimo anno, è un elemento in più che porterebbe il Milan a muoversi sul mercato a giugno per accaparrarsi una punta di spessore. Il primo obbiettivo per i rossoneri rimane Zirkzee del Bologna, ma David oltre ad essere un giocatore dalle qualità enormi, con la scadenza del contratto nel 2025 potrebbe necessitare di un’offerta vantaggiosa per chi dovesse acquistarlo. La presenza dell’agente ieri sera a Milano scatena i dubbi di mercato.