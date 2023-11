Per il Milan il passaggio agli ottavi di Champions League è diventato obbligatorio. La partita che si giocherà contro il Borussia Dortmund oggi come oggi equivale all’obiettivo minimo fissato per questa stagione, quindi di enorme rilevanza.

Jonathan David | Il sogno può avverarsi a gennaio

Il passaggio agli ottavi di Champions League per il Milan comporterebbe, non solo un’enorme soddisfazione per il club, ma anche l’entrata di un’ingente quantità di soldi nelle proprie casse. Nel mirino dei rossoneri resta l’attaccante del Lille Jonathan David, il quale ha il contratto che scade nel 2025. Il canadese non ha registrato un grande esordio quest’anno; ha realizzato due reti in dodici gare, ma rimane comunque un’ambizione della società rossonera. I dirigenti si stanno già muovendo per cercare di prendere il giocatore già a gennaio; sarebbe un gran colpo riuscire ad aggiudicarselo per 40 milioni.