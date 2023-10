Tra 12 ore sarà tempo di far parlare il campo di San Siro per il big match Milan-Juve. Intanto, però, i due club si sfidano sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome in questione è quello di Jonathan David del Lille che sta impressionando mezza Europa.

Il Lille fa il prezzo

Per assicurarsi le prestazioni del centravanti canadese ci sarà bisogno di una cifra composta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il rischio per i due club italiani è che il Lille potrebbe scatenare un’asta coinvolgendo anche club inglesi con disposizione economica più elevata.