La Juve non sa più vincere. Con la Salernitana finisce 1-1

Salernitana aggressiva fin da subito ma la Juventus va vicino al vantaggio con Vlahovic al 8′ che da fuori area col mancino colpisce la traversa dopo la grande parata di Fiorillo. Col passare dei minuti i bianconeri faticano sempre di più e Pierozzi, sugli sviluppi di calcio d’angolo, batte Szczesny sul primo palo al 27′. L’altra occasione per la Juve arriva al 43′ con Cambiaso che, come il serbo, ci prova da fuori area col mancino ma prende la parte esterna del palo.

Rabiot evita la sconfitta

Al 60′ Vlahovic in contropiede si divora il gol del pareggio a tu per tu con Fiorillo con il pallone che termina fuori di pochissimo. Al 88′ la Vecchia Signora colpisce un altro legno con Miretti. Al 91′, su calcio d’angolo, Locatelli sul primo palo di tacco prolunga e Rabiot a porta vuota non sbaglia. Al 97′ Basic sbaglia il gol della vittoria per la Salernitana.

Tabellino del match

Reti: 27′ Pierozzi, 91′ Rabiot

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (77′ Yildiz); Cambiaso, McKennie (46′ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ Iling Jr); Kean (46′ Chiesa), Vlahovic (77′ Milik). All. Allegri

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli (90′ Pasalidis), Coulibaly, Basic, Sambia (91′ Pellegrino); Tchaouna, Vignato (65′ Legowski); Ikwuemesi (73′ Kastanos). All. Colantuono

Arbitro: Alberto Santoro

Ammoniti: 22′ Vlahovic, 25′ Rabiot, 68′ Zanoli, 85′ Sambia, 87′ Fiorillo, 93′ Pasalidis, 97′ Basic