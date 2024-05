La Juventus ha voglia di ripartire, anche con un cambio di allenatore. Dopo le deludenti stagioni, con a capo Max Allegri, i bianconeri vogliono puntare anche sul cambio in panchina. Negli ultimi giorni il nome più accostato ai bianconeri è quello di Thiago Motta.

Juve, Thiago Motta in pole

Tutto è partito da Max Allegri, il quale ha iniziato ad alimentare dubbi e incertezze in merito alla prossima stagione. Il tecnico della Juventus nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida interna contro la Salernitana ha offerto un succulento indizio sul suo futuro rivolgendosi direttamente ai giornalisti presenti: “Intanto entriamo in Champions, poi vedremo cosa succederà. Per conoscere il mio futuro dovete avere un po’ di pazienza“.

A Torino hanno già puntato Thiago Motta per il post-Allegri. L’ex centrocampista di Genoa, Inter e Paris Saint Germain avrebbe già stretto una sorta di pre-accordo con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quest’ultima ha carta bianca sulla scelta del tecnico e vuole ripartire proprio dall’artefice del miracolo Bologna, per cui è pronto un biennale con opzione a 3,5 milioni di euro a stagione.

Intanto a Torino si pensa a concludere la stagione nel migliore dei modi. Dopo la difficile conquista della qualificazione alla prossima Champions League, è arrivato il momento di dedicarsi alla finale di Coppa Italia. Qui la Juve dovrà affrontare l’Atalanta che sta vivendo una stagione straordinaria. A fine dei giochi si penserà al futuro tecnico.