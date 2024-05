Pioli: “Il Napoli? Non parlo con nessuno. Spero di essere l’uomo giusto per il Milan”

Pioli in vista della gara di domani alle 18 tra Milan e Genoa ha parlato in conferenza stampa

Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Genoa alle ore 18 a San Siro. Il Milan alla ricerca della vittoria in campionato che non arriva da cinque gare, ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero.

Verso Milan-Genoa, Pioli: “Domani giocano Pulisic, Leao, Chukwueze e Giroud”

In caso di vittoria domani sarà Supercoppa Italiana..

“Ci deve essere assolutamente la volontà di giocare nella maniera migliore possibile per vincere e conquistare il secondo posto, che non è ancora nostro del tutto”.

Quanto è complicato lavorare con le voci sul futuro?

“Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato”.

È stato accostato al Napoli…

“Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare”.

Altri club importanti apprezzano il tuo lavoro…

“Avete aspettate tanto, aspettate ancora un po’ per parlare del futuro: il lavoro non è finito. Voi potete scrivere, io non posso controllare le voci e non ho neanche voglia di controllare ciò che mettete in giro. La cosa reale è che ho un altro anno di contratto col Milan e che non parlerò con nessun altro club finché sono sotto contratto con il Milan”.

È l’uomo giusto per il Milan?

“Per domani spero di essere l’uomo giusto per il Milan, poi il futuro lo decideremo. Ho detto ai ragazzi che meritiamo di finire bene”.

Formazione?

“Ve lo anticipo, tanto c’è qualcuno che appena esce di qui la scriverà: domani giocano Pulisic, Leao, Chukwueze e Giroud. Se non li ho scelti altre volte è perché pensavo che altri tipi di caratteristiche ci servissero di più per vincere le partite. Loftus-Cheek ha fatto un’ottima stagione, è forte: poi non può avere la continuità che magari avrà la prossima stagione, sia per conoscenze che per fisico”.