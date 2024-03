Napoli, Italiano è il nome per la panchina | De Laurentiis punta tutto sul tecnico della Viola

E’ Vincenzo Italiano il nome caldo per la panchina del Napoli. De Laurentiis sembra pronto a fare pazzie pur di avere il tecnico ex Spezia sulla panchina del suo Napoli nella prossima stagione. Italiano e la Fiorentina sembrano infatti sempre più lontani, anche se tra le parti ogni discussione è stato rimandata alla fine della stagione. I viola hanno ancora da giocarsi la semifinale di Coppa Italia e i quarti di Conference League e vogliono ripetere il cammino della scorsa stagione, che li ha visti arrivare in fondo in entrambe le competizioni per poi esser sconfitti in finale.

De Laurentiis vuole Italiano, ma dovrà evitare le sue solite ‘invasioni di campo’

De Laurentiis ha scelto Vincenzo Italiano, ma con il Presidente del Napoli ci si può sempre aspettare un qualche colpo di scena. Il problema allenatore per quanto riguarda la stagione in corso è interamente una responsabilità del patron partenopeo, che tra le incursioni sul campo con Garcia e le uscite poco felici sul tecnico francese e addirittura su Spalletti ha condizionato e non poco l’ambiente. Il problema di fondo resta il suo carattere e il suo atteggiamento totalitario, che nell’estate scorsa hanno spaventato molti degli allenatori con cui è entrato in colloquio. Se De Laurentiis vorrà portare a termine il suo piano e prendere Vincenzo Italiano, dovrà cercare di evitare le sue solite ‘invasioni di campo’ e dovrà dare garanzie il questo senso al tecnico. Proprio per questa ragione, se non dovesse arrivare Italiano, potrebbe esserci la riconferma di Francesco Calzona.