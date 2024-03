Napoli, il futuro può essere Vincenzo Italiano | Lascerà la Fiorentina a fine stagione

Come riferito da Michele Criscitiello di Sportitalia, la Fiorentina e Vincenzo Italiano si separeranno al termine della stagione. Il tutto avverrà indipendentemente dai risultati che otterrà il tecnico sia in campionato che in Conference e Coppa Italia. Tra i nomi più caldi per i viola c’è quello di Maurizio Sarri che potrebbe, dunque, fare ritorno nella sua Toscana dopo aver già allenato l’Empoli.

De Laurentiis pensa a Italiano per la prossima stagione

Il tecnico viola è tra i più appetibili in casa Napoli per stile di gioco e modulo che si sposa perfettamente con le idee di Aurelio De Laurentiis. Non è da escludere che tra il patron partenopeo e Italiano ci siano già stati dei contatti in vista della prossima stagione.