Atalanta-Empoli 2-0: Dea cinica e letale con Pasalic e Lookman. Roma nel mirino

Vittoria importante per gli uomini di Gasperini che mettono pressione alla Roma. L'Empoli è a soli due punti dal terzultimo posto

Non succede quasi nulla nel primo tempo con l’Atalanta che tiene palla alla ricerca di spazi ma l’Empoli si chiude bene e prova a ripartire con i suoi attaccanti. L’episodio che cambia volto alla partita arriva al 42′ con il calcio di rigore trasformato da Pasalic in seguito a un fallo in area di Pezzella su Tourè.

L’Atalanta si porta a -2 dalla Roma

Al 51′ i nerazzurri trovano il raddoppio grazie a un recupero a metà campo di Lookman che porta palla fino al limite dell’area poi col mancino batte Caprile. Al 60′ altra occasione per il nigeriano che col sinistro manda di poco a lato. L’Atalanta gestisce senza correre rischi il doppio vantaggio e si porta a ridosso del quinto posto con una partita in meno.

Tabellino del match

Reti: 42′ Pasalic, 51′ Lookman

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (57′ Kolasinac), Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon (57′ Ederson), Pasalic, Ruggeri (57′ Hateboer); Miranchuk (73′ Koopmeiners), Lookman (84′ De Ketelaere); Tourè. All. Gasperini

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz (25′ Cacace), Luperto; Gyasi, Grassi (61′ Marin), Maleh (74′ Cancellieri), Pezzella; Fazzini (62′ Kovalenko), Cambiaghi; Niang (61′ Caputo). All. Nicola

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 24′ Luperto, 77′ Kovalenko, 81′ Scalvini