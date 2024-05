Lecce-Udinese, ai friulani serve una vittoria per uscire dal terz'ultimo posto

In un match fondamentale per la salvezza, l’Udinese deve necessariamente vincere per scavalcare l’Empoli aspettando gli ultimi scontri diretti. Cannavaro perde Lovric e conferma il suo 3-4-2-1.

Lecce-Udinese, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Oudin, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Cannavaro.