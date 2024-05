Lecce-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

L'Udinese è costretta a ottenere i tre punti al Via del Mare mentre al Lecce basta un pari per la salvezza matematica

Sfida nelle retrovie quella tra Lecce e Udinese con il club pugliese che sarebbe aritmeticamente salvo se dovesse ottenere almeno un pareggio. I friulani non hanno mai vinto nelle ultime quattro sfide con i giallorossi in Serie A (2N, 2P). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 13 maggio alle ore 18:30.

Probabili formazioni Lecce-Udinese

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro