Dybala apre, Abraham pareggia i conti (2-2) | Pari ed emozioni tra Napoli e Roma

Napoli-Roma, male i giallorossi nel primo tempo. La squadra di Calzona riapre tutto ma non basta

Napoli-Roma infiamma la corsa Champions. Termina con un 2-2 la sfida tra la squadra di Calzona e quella di De Rossi che dopo un brutto primo tempo dimostra di non mollare ancora una volta.

Napoli-Roma, Abraham salva i giallorossi

Dopo 45′ così e così dai giallorossi, la Roma passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Dybala e dopo un fallo su Azmoun. Non basta però perchè arriva il pareggio immediato di Olivera. Il Napoli insiste e prende coraggio e ribalta la gara all’84’ dopo un fallo da rigore di Renato Sanches, entrato insieme ad Angelino. E’ rabbiosa la reazione della Roma perchè all’89’ arriva il pareggio di Abraham, che rimette in piedi le cose e ora pensa alla semifinale di Europa League.

Napoli-Roma, risultato e tabellino:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (dal 23′ st Traoré, dal 43′ st Ostigaard); Politano (dal 23′ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 41′ st Raspadori). A disp.: Traoré, Ngonge, Raspadori. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen (dal 41′ st Baldanzi), Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove (dal 24′ st Renato Sanches), Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun (dal 24′ st Abraham), El Shaarawy (dal 16′ st Angelino). A disp.: Angelino, Abraham, Renato Sanches, Baldanzi. All. De Rossi

Ammoniti: Rrahmani, Anguissa

Reti: 13′ st Dybala (rig.), 19′ st Olivera, 38′ st Osimhen (rig.), 44′ st Abraham

Recupero: 1′ pt, 5′ st