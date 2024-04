Serie C: regular season conclusa. Il programma di Playoff e Playout

Si è conclusa la regular season di Serie C, il Catania battendo il Benevento in casa si è assicurato i playoff scacciando l’incubo playout. Il turno preliminare di Playoff dovrebbe iniziare il 4 Maggio, ma al momento è tutto sospeso in quanto c’è da attendere l’esito del ricorso del Taranto.

Di seguito il tabellone completo:

GIRONE A

Turno preliminare

Atalanta U23 – Trento

Legnago – Lumezzane

Giana Erminio – Pro Vercelli

Al 2° turno: Triestina

Alla fase nazionale: Padova, Vicenza

Promosso in Serie B: Mantova

GIRONE B

Turno preliminare

Juventus U23-Rimini

Arezzo-Pontedera

Secondo turno

Pescara, Gubbio

Fase Nazionale

Perugia, Carrarese, Torres

Playout

Vis Pesaro-Recanatese

GIRONE C

PLAYOFF

PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

GARE D’ANDATA:

Monterosi Tuscia-Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli

GARE DI RITORNO:

Potenza-Monterosi Tuscia

Monopoli-Virtus Francavilla

Playoff Serie C 2024, le date

Fase playoff preliminare

Primo turno, sabato 4 maggio 2024

Secondo turno, martedì 7 maggio 2024

Fase playoff nazionale

Primo turno, sabato 11 maggio e martedì 14 maggio (andata/ritorno)

Secondo turno, sabato 18 maggio e martedì 21 maggio (andata/ritorno)

Final Four