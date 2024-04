Fenomeno Sinner, è nata una stella

Un super Sinner, il tennis ha una nuova stella. L’azzurro ha conquistato il Masters 1000 di Miami battendo in finale il tennista bulgaro Dimitrov in due set (6-3, 6-1) in un’ora e dodici minuti di gioco.

Sinner vince ancora

Un match senza storia nell’atto finale con l’italiano che ha risposto colpo su colpo all’avversario con giocate da numero uno vincenti. Con questa vittoria, il 13° in 17 finali disputate nel circuito, Sinner ha completato il sorpasso ad Alcaraz nel ranking Atp diventando il nuovo numero 2 al mondo.