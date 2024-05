Serie C: i risultati del primo turno dei Playoff. Sorpresa Rimini, vincono Juventus e Atalanta u23

Si sono conclusi gli incontri del primo turno dei playoff di Serie C con qualche sorpresa come il Rimini che vince in casa del Gubbio grazie ad una rete di Cernigoi. Passano il turno Atalanta e Juventus U23 contro Trento ed Arezzo, la Giana Erminio rifila tre reti alla Pro Vercelli, il Legnano batte il Lumezzane, pareggio tra Pescara e Pontedera e tra Taranto e Latina.

Atalanta Under23-Trento 2-1

6′ Spalluto (T), 14′ Cisse (A), 48′ Bonfanti (A), 82′ Jimenez (A)

Audace Cerignola-Giugliano 1-1

27′ D’Andrea (A), 39′ Salvemini (G)

Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0

6′ Fall (G), 10′ Marotta (G)

Gubbio-Rimini 0-1 85′ Cernigoi

Juventus NG-Arezzo 2-0 72′ Savona (r) 99′ Damiani

Legnago Salus-Lumezzane 1-0

40′ Svidercoschi (L)

Pescara-Pontedera 2-2

4′ aut. Mesik, 35′ e 38′ Cuppone (Pe) 67′ Delpupo

Taranto-Latina 0-0

Az Picerno-Crotone 1-0

Squadre che hanno passato il turno:

Atalanta U23, Audace Cerignola, Giana Erminio, Rimini, Juventus U23, Legnago Salus, Pescara, Taranto e Az Picerno.