Serie C: la situazione di Playoff e Playout e lo strano caso del Catania

Nel prossimo weekend si giocherà l’ultima giornata del campionato di Serie C, con Mantova, Cesena e Juve Stabia già promosse in Serie B, mancano da definire le retrocessioni dirette in D, così come la situazione di Playoff e Playout.

Ma su tutto domina il caso del Catania, che ha vinto la Coppa Italia di categoria nella finale contro il Padova, che da diritto all’accesso diretto ai quarti di finale ma la pessima posizione in classifica mette tutto in discussione. Gli etnei sono ad un punto dai playout, ed in caso di sconfitta nell’ultima giornata contro il Benevento e di contemporanea vittoria della Turris, i playoff non potrebbe disputarli. A Catania nel frattempo si registra il tutto esaurito nell’ultima partita casalinga, un’intera città vuole spingere i rossoblu alla vittoria.

Ma vediamo la situazione nei gironi ad una giornata dalla fine.

GIRONE A

Alessandria retrocessa, Novara, Pergolettese ed Arzignano si giocano salvezza o eventuale Playout. Per i playoff Pro Patria, Virtus Verona e Trento si giocano l’ultima piazza.

GIRONE B

Olbia retrocessa in D, Ancona ed Entella si giocano la salvezza, liguri forse favoriti per la salvezza diretta. Per i playoff già tutto deciso, con il Rimini che si è aggiudicato l’ultimo posto utile.

GIRONE C

Il Brindisi è retrocesso, tutto gira intorno a Catania-Benevento, Brindisi-Turris e Monopoli-Messina per quanto riguarda le retrocessioni, per i playout, mentre per i playoff sperano Sorrento e Foggia di inserirsi all’ultimo tuffo.