Dove trovare sconti e bonus per appassionati di sport: mini guida

Quando un appassionato di sport decide di scendere in campo in prima persona, ciò che gli occorre è la giusta attrezzatura. La storia del calcio c’insegna che i più grandi calciatori hanno iniziato con un semplice pallone, ma alcuni sport richiedono un’attrezzatura specialistica di cui non si può fare a meno.

Dunque dove trovare sconti e bonus per l’attrezzatura sportiva? Proviamo a dare qui una risposta, fornendo anche qualche dritta ai tifosi che sono alla ricerca di omaggi per l’accesso alle prossime partite o di sconti per acquistare i gadget della squadra del cuore.

Gli sconti per i tifosi delle squadre di calcio

Da alcuni anni le squadre di calcio internazionali più in vista hanno attivato un cosiddetto fun token, un gettone digitale acquistabile dai tifosi attraverso determinate applicazioni mobili che offrono in cambio l’accesso a sconti dedicati o la partecipazione a eventi riservati ai soli possessori del fun token.

In altre discipline sportive come lo sci nordico, invece, i fun possono sfidare campioni e campionesse di fama mondiale grazie al supporto di sponsor molto attivi nelle attività che avvicinano gli sportivi professionisti alla loro comunità di appassionati.

Gli incentivi per gli appassionati di sport proseguono anche online come Daniel di BonusFinder elenca qui in un articolo dedicato ai bonus delle case da gioco online, compresi i bonus benvenuto e altri tipi di bonus per casinò digitali.

Continuando ancora la nostra ricerca di sconti per appassionati di sport entriamo nel campo delle agevolazioni riservate alle società sportive. I tesserati o i semplici iscritti a una società sportiva, anche dilettantistica, delle volte accedono a vantaggi quando acquistano biglietti per viaggiare in nave, in auto, in aereo o in treno, ma anche per fare acquisti di dispositivi informatici. In questo caso specifico bisogna informarsi presso l’associazione sportiva di cui si fa parte per sapere se esiste un elenco di convenzioni sottoscritte con aziende terze.

Dove trovare sconti per l’acquisto di attrezzatura sportiva

Veniamo adesso agli sconti per l’acquisto di attrezzatura sportiva. Mettersi a caccia di un buono omaggio può risultare semplice quando ci si affida a un motore di ricerca, naturalmente bisogna inserire le giuste parole di ricerca.

Ad esempio, se stiamo cercando un paio di scarpe da corsa per l’attività podistica potrebbe essere utile visitare i siti ufficiali dei produttori di scarpe da corsa e controllare la presenza di sconti.

In alternativa suggeriamo di visitare i grandi marketplace online dello sport e verificare se dispongono di attrezzatura sportiva di fine serie posta in vendita con forti sconti. Per gli sport invernali, ad esempio, il periodo di maggiori sconti sull’attrezzatura coincide con la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

Attenzione poi alle agevolazioni per i più giovani, tra cui gli studenti delle scuole superiori e gli universitari, in alcune regioni italiane periodicamente vengono attivati programmi di sconti per l’acquisto o il noleggio di attrezzatura sportiva o dell’abbigliamento tecnico.

In altri casi le regioni possono farsi carico di una parte della quota associativa per seguire i corsi di sport rilevanti sul piano regionale o nazionale.

Praticare un’attività sportiva o seguire da tifosi la squadra del cuore può quindi essere più economicamente sostenibile di quanto si creda, tutto sta nel trovare l’incastro perfetto tra sconti, convenzioni e bonus di benvenuto.