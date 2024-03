Juventus, l’infortunio di Alcaraz decima il centrocampo | Ecco chi recupera per l’Atalanta

Il punto sulle condizioni fisiche in casa Juventus, con focus indirizzato verso il centrocampo bianconero in vista del match contro l'Atalanta.

L’infortunio di Carlos Alcaraz, che lo terrà fuori circa un mese, è l’ultimo nella lista degli infortuni per la squadra bianconera, martoriata specialmente nel settore centrale del campo. Nella partita col Frosinone di due settimane fa infatti, la Vecchia Signora, aveva perso per infortunio Mckennie e Rabiot e Allegri si era ritrovato a preparare la sfida col Napoli con gli uomini contati a centrocampo. L’infortunio occorso ad Alcaraz in allenamento complica i piani del tecnico toscano, che però potrà recuperare alcuni giocatori per la sfida con l’Atalanta di domenica alle 18.

Questo il comunicato della Juventus riguardo l’infortunio del centrocampista spagnolo: “Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il JMedical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Alcaraz si aggiunge a Rabiot, tornano Mckennie e Danilo. Allegri studia le scelte di formazione

Non tutto male però per Massimiliano Allegri. Il tecnico juventino recupera infatti per la partita con l’Atalanta Weston Mckennie, anche se è in dubbio la sua titolarità vista la condizione fisica ancora non al 100%. Dunque il tecnico dovrà inventarsi qualcosa per costruire un centrocampo che possa sostenere l’intensità dell’Atalanta e in queste ore starebbe pensando a diverse soluzioni.

Il rilancio di Nonge dopo l’ingresso troppo teso e confuso in Napoli-Juventus potrebbe rappresentare una grande occasione per il ragazzo, il cui talento rimane indiscutibile, ma non è esclusa la possibilità di vedere sulla linea del centrocampo Danilo, ormai pienamente ristabilito. Allegri studia le scelte di formazione e deciderà negli ultimi allenamenti di avvicinamento al match.