Moggi: “Futuro Allegri? La Juventus non deve fare lo stesso errore commesso con Sarri”

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto su Radio Bianconera nel corso di “Cose di Calcio”. Ha parlato del futuro di Allegri, tornato a essere nel mirino di alcuni club arabi ma protagonista di una stagione complessa, che vede la sua squadra al secondo posto in campionato, ma distante 15 punti dall’Inter capolista.

L’ex dirigente bianconero ha parlato così del futuro dell’allenatore toscano: “Se Allegri è stato approcciato nuovamente dall’Arabia a gennaio? Avete mai visto Johnny Stecchino? Lui, dal palco, aveva detto “siete dei chiacchieroni”. La Juventus è seconda in classifica con Allegri: cosa andiamo cercando? Non facciamo la fine che si stava facendo con Sarri, preso a detta di tutti per migliorare il gioco: questo allenatore è stato inserito in un contesto che non lo rispettava. Nell’unico anno in cui è rimasto alla Juventus non ha solo peggiorato la collettività della squadra, ma, a momenti, rischiava di perdere lo scudetto che ha vinto. Se fosse rimasto un altro anno la squadra sarebbe retrocessa in B”.

Juventus, Moggi: “Ottimi giovani, ma servono giocatori di esperienza e qualità”

Futuro Juve: per Moggi servono campioni da affiancare ai giovani: “La Juve ha dei giovani interessanti che deve assemblare, ma deve prendere dei giocatori che sappiano insegnare calcio come lo erano i miei Zidane e Ibrahimovic. Io non conosco lo spogliatoio e queste sono delle cose di cui si dovrebbe occupare la dirigenza attuale”