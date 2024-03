Ag. Nonge: “Può capitare di sbagliare. Ha una mentalità forte e darà tutto per la Juventus”

Grace Diamouangana, agente di Nonge, ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com per commentare l’episodio negativo del suo assistito che ha condizionato la partita della Juventus.

Ag. Nonge: “Ringraziamo chi ci ha sostenuto”

Queste le sue parole: “Aveva cominciato bene il match: è lui che fa quel passaggio che inizia l’azione in cui Chiesa segna il gol del pareggio. È stato commesso un errore che lui accetta pienamente in una partita di questa portata. Anche al più grande dei calciatori capita di sbagliare, non sarà il primo né l’ultimo. Joseph è un ragazzo giovane con una lunga carriera davanti a sé e continuerà ad apprendere attraverso i momenti belli e quelli brutti. Ha una mente molto forte: adora il club, ama i tifosi, rispetta il mister e continuerà a lottare e dare tutto per la Juventus. Ringraziamo, inoltre, tutti coloro che ci hanno fornito il loro supporto”.