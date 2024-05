Juventus su Zirkzee, avviati i contatti con il procuratore del calciatore

La Juventus non nasconde l’interesse per Zirkzee del Bologna, ma di proprietà del Bayern Monaco che avrà una percentuale sulla futura rivendita, o eventualmente uno sconto se volesse acquistarlo. La cifra di valutazione dell’olandese è di 60 milioni di euro, i tedeschi potrebbero andare a prenderselo a 40.

Juventus, concorrenza serrata per Zirkzee

La concorrenza per l’attaccante che ha fatto benissimo quest’anno in Serie A è molta. L’Arsenal è molto interessato al calciatore come il Milan. L’operazione per la Juventus non è semplice, ed ha un costo elevato. I bianconeri nel frattempo hanno avviato i primi contatti con il procuratore di Zirkzee per sondare il terreno. E’ ciò che rivela la “Gazzetta dello Sport”.