Inter, colpo in attacco: Zirkzee o Gudmundsson per Arnautovic

L’Inter è già pronta al prossimo colpo in attacco. Dopo Taremi, la dirigenza ha intenzione di portare un altro big all’organico di Simone Inzaghi. Con la probabile uscita dai giochi di Arnautovic, ci sono già due nomi sulla lista dei nerazzurri: Zirkzee e Gudmundsson.

Inter, Zirkzee o Gudmundsson

Un super colpo è pronto per essere messo a segno dal team nerazzurro capitanato da Ausilio e Marotta. Gli occhi sono puntati su Zirkzee, che piace a tutti; ma è un’operazione difficile dal punto di vista economico. Il gioiellino del Bologna potrebbe arrivare nel caso che uno dei big faccia le valigie.

Per Gudmundsson la situazione è differente. La società con lui potrebbe contare anche su una contropartita. Se sull’islandese arriverà un’offerta cash da almeno 30 milioni di euro, l’Inter non avrà margini per competere. Ma la speranza della società è quella di poter costruire con il Genoa un’operazione in due fasi, dunque un prestito con il riscatto dopo 12 mesi esattamente come avvenuto un anno fa con Frattesi, sfruttando anche la voglia del giocatore di continuare in Serie A. I nerazzurri aspetteranno soprattutto per capire, da Carboni a Dumfries fino a Satriano, da dove possono arrivare i soldi per il mercato.