Inter, trovata l’intesa con Pimco | La prossima settimana la firma

È stato un dolce risveglio quello dei tifosi dell’Inter, che dopo aver rifilato 5 gol al Frosinone nell’anticipo della 36^ giornata ieri sera, portando il loro bottino stagionale a 92 punti (3 in meno rispetto al terzo miglior punteggio della storia della Serie A in una stagione), questa mattina hanno potuto esultare anche per ragioni extra campo.

Inter, Sole 24 Ore: “Tra martedì e mercoledì la firma”

Stando all’edizione odierna del Sole 24 Ore, sembrerebbe che Zhang abbia finalmente trovato un accordo con Pimco per riuscire a saldare il debito con Oaktree (la cui scadenza è fissata per lunedì 20 maggio) e per potersi tenere stretta l’Inter ancora per qualche stagione. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“È attesa tra martedì e mercoledì prossimi, salvo imprevisti, la firma tra Steven Zhang e il gruppo finanziario californiano Pimco, accordo grazie al quale il presidente dell’Inter dovrà riuscire a rifinanziare i 380 milioni di euro (compresi gli interessi) da restituire al fondo di private equity americano Oaktree”