Inter, non c’è l’accordo con Pimco per il prestito | Continuano i contatti tra Zhang e Oaktree

Il presidente nerazzurro tratta con più fondi contemporaneamente in cerca di un accordo per un nuovo prestito

Steven Zhang sta cercando nuovi fondi per dei rifinanziamenti per poter tentare di risanare i debiti senza essere obbligato a cedere la società. Nei giorni scorsi sembrava che tra il patron nerazzurro e il fondo Pimco si fosse arrivati a un accordo ma stando a quanto riportato da Bloomberg, Zhang avrebbe sviluppato dei contatti sia con Pimco che con Oaktree per un nuovo rifinanziamento.

Inter-Oaktree, Zhang non molla la presa

I colloqui con Pimco stanno portando a un nulla di fatto visto che il fondo non ha le garanzie necessarie per formulare un nuovo prestito. Parallelamente, Zhang prova a continuare a trattare con Oaktree con un tasso di interessi più elevato rispetto a quello precedente.