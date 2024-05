Juventus, il mercato lo finanziano i giovani: in arrivo 100 milioni dalla NextGen

A luglio la Juventus si ritroverà per preparare la prossima stagione: ci sarà la possibilità di valutare i giovani provenienti dal settore giovanile, specialmente coloro che in prestito si sono messi in mostra quest’anno. Ma Giuntoli da loro potrebbe anche trovare le risorse per finanziare la campagna acquisti estiva. Tra i talenti che si sono fatti vedere e che potrebbero essere ceduti per fare cassa ci sono Matias Soulé, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge.

Juve, Soulé e Huijsen pezzi pregiati: interesse dall’estero

Come riferisce Tuttosport, la Juve potrebbe ottenere circa 85 milioni dalle cessioni di questi quattro giovani: Crystal Palace, Newcastle e Lipsia sono solo alcune delle squadre interessate a Soulé, il Borussia Dortmund è su Huijsen e i due potrebbero avere valutazioni tra i 30 e i 35 milioni, mentre Barrenechea e Kaio Jorge potrebbero essere coinvolti in operazioni di scambio con altre squadre come Genoa e Sporting.

Tutte cifre da aggiungere ai 10 (8+2 di bonus) che il Genoa verserà per il riscatto obbligato di De Winter, ai 10-15 che la società bianconera incasserà per Iling-Junior (il contratto in scadenza nel 2025 non permetterà di fissare un prezzo più alto): in tutto oltre 100 milioni. Un bel gruzzolo per la dirigenza bianconera che, soprattutto se avverrà il cambio in panchina, dovrà essere pronta a cambiare tanti interpreti della prima squadra.