Nel turno dei pareggi sono Felipe Anderson e Cheddira i Top assoluti del Fantacalcio; male Rrahmani e Soulè

Al Fantacalcio Felipe Anderson e Cheddira Top di giornata; Flop Rrahmani e Soulè

PORTIERI – Miglior portiere della settimana è il monzese Di Gregorio che mantiene imbattuta la propria porta e merita un bel 7 pieno in pagella; nonostante le due reti incassate arriva alla stessa media anche il partenopeo Meret (voto 6) grazie al bonus per il rigore parato a Soulé. Alle loro spalle un tris di estremi difensori “immacolati”: Szczesny, Falcone e Milinkovic-Savic tutti con 6,5 di media. Tra i penalizzati a causa dei gol subiti evidenziamo il rendimento di Caprile, Turati e Montipo’, tutti meritevoli di un 7 in pagella per la fortuna di chi li ha schierati per una questione di modificatore. Sufficiente per prestazione ma altamente penalizzato per i palloni finiti in fondo al suo sacco, Costil con 2 di fantamedia è relegato all’ultimo posto per questo turno di campionato; appena mezzo punto in più per Sportiello (2,5). Molto male stavolta anche Carnesecchi (fm 3 con 5 di partenza); Consigli arriva a 3,5 nonostante la buona prestazione (voto 6,5), mentre Sommer, abitualmente tra i primi della classe, rimedia una sufficienza stiracchiata (6) ed una fantamedia molto al di sotto dei suoi standard (4).

DIFENSORI – Due “carneadi” o quasi ai primi posti tra i difensori; Zortea e Centonze piazzano un assist a testa e rispettivamente con 8 e 7 si sbarazzano della concorrenza settimanale. Tra i numerosi difensori che giungono alla fantamedia di 6,5 mettiamo in evidenza Lucumì del Bologna, spesso assente per infortunio in questa stagione, e Baschirotto del Lecce che da vera rivelazione nel campionato precedente è stato spesso più croce che delizia per i suoi fantallenatori in quello in corso. I napoletani Rrahmani e Mario Rui sono invece i due peggiori difensori della trentaduesima giornata; il centrale parte da 4 e finisce a 3,5 causa giallo in occasione del rigore poi fallito dal Frosinone, mentre il terzino è penalizzato dal cartellino rosso e chiude con un brutto 4 di fanta media. A livello prestazionale passo falso di Mina del Cagliari e Thiaw del Milan, entrambi meritevoli di un 4,5 compreso di malus giallo.

CENTROCAMPISTI – Proprio alla vigilia del suo compleanno e dell’addio al calcio italiano e quindi al fantacalcio, Felipe Anderson è protagonista della sua miglior prestazione stagionale ed anche grazie alla sua doppietta si posiziona al primo posto tra i centrocampisti con un 13,5 di tutto rispetto. Tra i molteplici che lo seguono a quota 10 (voto 7 + bonus gol) evidenziamo Viola, alla seconda marcatura determinante consecutiva, Gudmundsson, grande rivelazione stagionale ed impressionante per continuità di rendimento, e Lazovic che si rivede tra i migliori dopo una stagione molto travagliata. Stessa maglia gialloblù ma esiti diversi per Dani Silva che con il suo 4,5 (5 – malus giallo), è di fatto il “cattivo” di giornata tra i centrocampisti. Poco meglio (5) per Jankto e Zurkowski. Dispiace includere in questo elenco anche lo scozzese Ferguson del Bologna, uno dei più forti nel ruolo in questa stagione, che saluta il fantacalcio per diversi mesi, a causa della rottura del crociato, con un 5,5 derubricato a 5 dall’ammonizione subita.

ATTACCANTI – Con la doppietta che regala un punto prezioso al Frosinone, Cheddira raggiunge la lusinghiera votazione di 13,5 ed è il miglior attaccante di giornata; appena mezzo punto in meno per Laurienté che tocca quota 13 in quanto meritevole di una votazione di partenza inferiore (7 contro 7,5). Stesso score, un gol ed un assist, per Noslin e Scamacca, terzi con il loro 11,5 di fantamedia; tra i numerosi 10 segnalazione di merito per Isaksen, Sansone ed Okafor. Il rigore appoggiato tra le braccia di Meret costa a Soulé la peggior fantamedia tra i calciatori di movimento. Pienamente sotto la sufficienza Vlahovic con 5, mentre Ceide, Zapata, Bonazzoli, Lookman, Zirkzee, Cancellieri, Belotti, Beltan, Castellanos, Raspadori, Djuric, Ikwuemesi e Kouamè si fermano a 5,5 al pari di Almqvist che però scende a 5 per un’ammonizione.