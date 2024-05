Esonero Allegri, destino già scritto?

Prima la Salernitana, poi la finale di Coppa Italia. Per blindare il terzo posto e prendersi la qualificazione alla Champions League la Juventus di Max Allegri ospita la già retrocessa Salernitana a ridosso della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’obiettivo, sin da inizio stagione, era abbastanza chiaro: riprendersi un posto nella massima competizione europea per club e portare a casa un trofeo, con il bonus di lottare per il campionato laddove si fosse presentata la possibilità approfittando di un anno senza coppe europee.

La Juventus dunque si gioca la sua stagione in queste due partite, per mettere intanto una spunta sul primo dei due obiettivi stagionali e per preparare al meglio la finale e portare a casa un trofeo anche in una stagione non proprio esaltante. Eppure la posizione di Allegri negli ultimi mesi è sembrata sempre in bilico, sempre traballante, mai solida, tra i mugugni di una parte della tifoseria, imbeccata a dir la verità da giornalista non proprio imparziali, e la parte della Torino Ultras, che da sempre ha manifestato il suo sostegno all’allenatore toscano.

Esonero Allegri, due vittorie potrebbero non bastare per la riconferma

E proprio per questa grande confusione intorno al nome di Allegri, anche la società Juventus riflette sul futuro del progetto tecnico e ha messo gli occhi, da qualche tempo, su Thiago Motta, come possibile sostituto per la stagione prossima. Sappiamo però che Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus e la problematica si infittirebbe nel caso in cui la Vecchia Signora riuscisse a portare a casa qualificazione in Champions League e Coppa Italia. Confermare Allegri o ripartire col nuovo progetto tecnico? Questa la domanda che attanaglia il mondo Juventus, prima delle 96 ore che decideranno la stagione bianconera.