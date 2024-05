L’Atalanta fa la storia e va a Dublino! Marsiglia battuto e prima finale europea conquistata

Decisive le reti di Lookman, Ruggeri e Toure

L’Atalanta conquista, per la prima volta nella propria storia, l’accesso alla finale di una competizione europea battendo il Marsiglia, davanti al proprio pubblico, per 2-0. Solo e tanta Atalanta nella prima frazione di gioco. Dopo diverse occasioni, la prima rete arriva al 30′ con Lookman, che parte, si accentra e non lascia scampo a Pau Lopez. Nella ripresa stesso copione, con i bergamaschi a farla da padrone. Il raddoppio giunge al 52′ Ruggeri. Uno-due tra l’esterno italiano e Lookman, con Ruggeri che calcia di collo pieno e la mette all’incrocio dei pali. Il Marsiglia prova a reagire e colpisce la traversa con Veretout. Al 94′ è Toure a prendere palla e fulminare portiere e difesa marsigliese. Niente da fare per i francesi, l’Atalanta di Gasperini conquista la seconda finale stagionale.

Atalanta-Marsiglia, risultato e tabellino

3-0

Reti: 30′ Lookman (A); 52′ Ruggeri (A); 94′ Toure (A)

ATALANTA (3-4-2-1):Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta (76′ Hateboer), Koopmeiners, Ederson (55′ Scalvini), Ruggeri; De Ketelaere (61′ Pasalic), Scamacca (55′ Miranchuk); Lookman (76′ Toure). All. Gasperini

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mbemba (59′ Sarr), Gigot, Balerdi; Clauss (72′ Moumbagna), Harit (84′ Correa), Veretout, Kondogbia, Merlin (72′ Luis Henrique); Ndiaye (59′ Ounahi), Aubameyang. All. Gasset