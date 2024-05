Juventus, futuro incerto per Bremer: con una buona offerta potrebbe partire

Se dovesse arrivare un'offerta importante alla Juventus per Bremer potrebbe lasciarlo partire

Futuro incerto per Bremer difensore della Juventus che se dovesse arrivare una buona offerta quest’estate potrebbe partire per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Per il difensore brasiliano è anche presente una clausola esercitabile dal 2025.

Juventus, Bremer richiesto in Inghilterra

Secondo la “Gazzetta dello Sport” la Juventus vuole trovarsi pronta se dovesse partire Bremer, dato che da quando è arrivato in bianconero ha fornito quasi sempre prove importanti, ed è un pilastro della difesa di Allegri. Il difensore potrebbe ingolosirsi dalle offerte dall’Inghilterra, soprattutto dal Manchester United.