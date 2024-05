La Juventus ha intenzione di ampliare la rosa, e ha intenzione di farlo nel migliore dei modi in vista della prossima stagione. Con l’aumentare degli impegni e degli obiettivi, è necessario anche avere un organico all’altezza. Giuntoli e il suo staff sono a lavoro per mettere a segno grandi colpi di mercato.

Juventus, quanti nomi in lista: pronti all’attacco

Il portiere principale, Szczesny, è stato confermato, intanto la Juve si è già mossa su Di Gregorio del Monza, il quale diventerà vice del polacco nella prossima stagione e suo erede in quella successiva, anno in cui a contratto di Tek scadrà. In difesa c’è la possibilità di cedere Bremer che, insieme all’addio di Alex Sandro, la dirigenza ha già spostato il mirino su un centrale di talento: Calafiori del Bologna in pole, ma ci sono anche Diomande dello Sporting e Lacroix del Wolfsburg.

A centrocampo la Vecchia Signora ritroverà Fagioli, che tra 10 giorni rientra dalla squalifica. Un reparto che ha bisogno di rinforzi, si punta all’atalantino Koopmeiners. L’alternativa al giocatore della Dea, che costa 60 milioni, potrebbe essere Samardzic. L’addio di Rabiot potrebbe portare Merino della Real Sociedad o Khephren Thuram del Nizza: entrambi in scadenza nel 2025. Infine, ci saranno cambiamenti anche nel reparto offensivo. Inamovibili Chiesa, Vlahovic, Yildiz, ma si pensa alle giuste alternative: si valuta la conferma di Soulé, puntare seriamente su Gudmundsson o Laurienté del Sassuolo. I bianconeri tengono d’occhio anche Zirkzee, Boniface del Leverkusen e Retegui.