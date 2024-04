Juventus-Milan, un pari che non serve a nessuno | Quante occasioni sprecate dai bianconeri

Termina con uno scialbo 0-0 la sfida tra Juventus e Milan, con le due squadre che non sono riuscite a trovare il gol ma soprattutto la vittoria. La prima occasione dei bianconeri si presenta all’8′ con Vlahovic che però non riesce a tirare come vorrebbe. La squadra di Allegri insiste anche se nella prima mezz’ora esce anche quella di Pioli, che deve riscattare al più presto la sconfitta nel derby. Il primo tempo termina con diverse emozioni per parte anche se alle due squadre manca la lucidità sotto porta.

Juventus-Milan, rossoneri in difficoltà

Nella ripresa invece esce fuori la Juventus, che spaventa Sportiello(titolare dopo il problem a di Maignan) e che compie un doppio miracolo su Kostic e Danilo. La squadra di Allegri insiste ancora con una tripla occasione, prima con Yildiz e poi con Milik che però spreca tutto. Termina così il match dell’Allianz Stadium con il divario che resta invariato e con il Bologna ora domani potrebbe agganciare la Juventus al terzo posto.

Juventus-Milan, il tabellino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 26′ st McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić (dal 18′ st Chiesa); Vlahović (dal 18′ st Milik), Yıldız (dal 37′ st Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Djaló, Rugani; Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kean Allenatore.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah (dal 38′ st Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (dal 19′ st Bennacer), Reijnders; Pulisic (dal 38′ st Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 38′ st Zeroli), Leão; Giroud (dal 25′ st Okafor). A disposizione.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Caldara, Simić, Terracciano; Zeroli; Chukwueze, Okafor. Allenatore: Pioli.

Reti:

Ammonizioni: Musah

Recupero: 2′ nel primo tempo e 3′ nella ripresa