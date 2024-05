Classifica Serie A, giornata 36: si incrociano la corsa Champions e la lotta per la salvezza

Il campionato di Serie A ha dato già alcune risposte, quando siamo giunti alla 36a giornata. L’Inter campione d’Italia per la 20a volta nella sua storia, con tanto di seconda stella conquistata e la Salernitana ormai retrocessa da qualche giornata. Ma per alcune delle realtà del nostro calcio si entra con questo weekend nel vivo della stagione, con le ultime tre giornate a disposizione per andarsi a prendere i proprio obiettivi stagionali.

Da una parte la corsa Champions, con Bologna, Atalanta, Roma e Lazio divise da 8 punti complessivi dalla quarta alla settima posizione, tutte ancora in lotta per un posto nella massima competizione europea. Poi il Napoli e la Fiorentina a giocarsi l’ottavo posto, che varrà la Conference League e forse, in caso di vittoria delle italiane nelle due finali di UEL e UECL, potrebbe valere anche qualcosa in più. A questo gruppo di squadre si lega la lotta salvezza, con l’Empoli, alla ricerca disperata di punti, impegnato all’Olimpico contro la Lazio, il Sassuolo a giocarsi il tutto per tutto a Genova dopo la vittoria insperata con l’Inter, il Verona contro il Torino ancora in casa dopo la grande vittoria con la Fiorentina che ha dato tanto ossigeno alla squadra di Baroni, e poi il Frosinone in casa contro i campioni d’Italia e lo scontro diretto tra Lecce e Udinese.

Sarà un weekend pieno di emozioni, con Napoli-Bologna e Atalanta-Roma tra le partite più attenzionate per le sorti della zona alta della classifica. Classifica che ora andiamo a ripercorrere.

Serie A, la classifica prima della 36a giornata