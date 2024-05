I rossoneri Milan sono vicini a piazzare un colpo anche in difesa. Si guarda in Inghilterra per rafforzare la corsia destra della retroguardia: il punto della situazione

Il Milan continua a fare sondaggi per gli acquisti futuri. Il mercato è alle porte e i rossoneri hanno necessità di completare al meglio il proprio organico. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un giocatore della Premier League. La dirigenza del Diavolo è pronta per andare all’attacco.

Milan, Emerson Royal nel mirino

Le voci di mercato di queste ultime ore parlano dei rossoneri in Premier League, più precisamente a Londra, dove gioca Emerson Royal. Il giocatore, attualmente in forza al Tottenham, è il primo della lista per rafforzare la corsia di destra. Classe 1999, ad appena 25 anni, prima di passare agli Spurs ha giocato con la maglia del Barcellona.

Con il giocatore brasiliano ci sarebbero già stati dei contatti con gli agenti nelle ultime settimane. Riuscire, però, a portarlo in Italia appare davvero complicato. Il prezzo, infatti, è di quelli importanti, con il Tottenham, proprietario del suo cartellino che lo valuta non meno di 30 milioni di euro non si fanno affari semplici. Ma la versatilità del venticinquenne può spingere la dirigenza di Via Aldo Rossi a fare qualche sforzo finanziario. Emerson, in questa stagione, ha ricoperto sia il ruolo di terzino destro che di quello sinistro, venendo impiegato della volte anche al centro, farebbe impazzire ogni allenatore, ma non quello del Tottenham. Emerson, infatti, non è proprio un titolarissimo degli Spurs, con i quali ha collezionato appena 1300 minuti, in 21 presenze in Premier League, una in FA Cup ed EFL Cup. Il Milan proverà a portarlo via da Londra, il contratto di Emerson Royal con gli inglesi scadrà il 30 giugno 2026.