Napoli-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il complicato finale di stagione è iniziato con una sconfitta interna contro il Bologna per la Roma che deve riscattarsi subito al Maradona col Napoli. I partenopei sono rimasti imbattuti contro i giallorossi nelle ultime cinque gare casalinghe (3V, 2N). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 28 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Huijsen, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi