La Roma, quasi vicina all’impresa in Germania, si rituffa subito nel campionato. Domenica c’è l’Atalanta. Un match importante quello contro la Dea, ma De Rossi dovrà fare i conti con gli infortunati. Spinazzola è uscito dopo venti minuti durante la sfida contro il Bayer.

Infortunio Spinazzola, fastidio all’adduttore destro

Dopo la notte di Leverkusen, i giallorossi hanno fatto subito rientro in Italia. Arrivati in nottata sono tornati a Trigoria, dove hanno dormito e si alleneranno oggi vista Atalanta. Le due squadre si affronteranno domenica sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, in uno scontro diretto per la quinta posizione della Serie A. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 60 punti, ma gli orobici hanno ancora una gara da recuperare contro la Fiorentina. Solo una vittoria alimenterebbe le speranze della Roma in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Contro il Bayer problemi per Spinazzola. Il terzino sinistro ha avuto problemi dopo appena venti minuti di gioco, venendo sostituito da Nicola Zalewski. Il laterale, ex Atalanta, salterà la sfida in casa dei bergamaschi, a causa di un fastidio all’adduttore destro. Le prime sensazioni sono tutt’altro che positive: dalla smorfia del calciatore, si teme un un problema serio. La speranza è di non perderlo, la Roma ha bisogno anche di lui in questo rush finale. Maggiori certezze si avranno a breve, dopo i check-up clinici.