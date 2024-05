Roma, Dybala punta all’Atalanta | Situazione nuovo DS: potrebbe arrivare dalla Francia

Dopo l’eliminazione di ieri sera ai danni del Bayer Leverkusen, la Roma tornerà al lavoro per preparare la gara decisiva e fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta. Ci sarà molto probabilmente Paulo Dybala, che ieri è stato preservato. Al suo fianco Lukaku ed El Shaarawy saranno ai suoi lati, per cercare di arrivare all’obbiettivo della qualificazione in Champions.

Roma, passi in avanti per il nuovo ds: Ghisolfi in pole

Secondo “Il Messaggero” Florent Ghisolfi direttore sportivo del Nizza è il nome in prima linea per sostituire Tiago Pinto come direttore sportivo. Sono stati fatti passi in avanti nelle ultime settimane in cui ci sono stati dei contatti. Il ds prima della sua avventura al Nizza ha lavorato anche in un altro club francese come il Lens portandolo nella massima categoria francese, oltre ad aver scoperto diversi talenti.