Roma, spunta il nome di Ghisolfi per il post Tiago Pinto

La Roma naviga senza un leader nell’area tecnica da quando Tiago Pinto ha lasciato il club alla chiusura del mercato invernale. Da allora si è scatenata una caccia al sostituto, con diverse voci che si sono susseguite. L’ultima indiscrezione riguarda l’interesse del club giallorosso per Florent Ghisolfi, attuale DS del Nizza, con un passato al Lens.

Roma, caccia all’erede di Tiago Pinto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi, i primi contatti tra Ghisolfi e la Roma risalgono ai primi mesi del 2024. Tuttavia non si trovò un punto d’incontro, poiché Ghisolfi sarebbe stato insoddisfatto per alcune mancate conferme, mentre la dirigenza romanista non era del tutto soddisfatta del suo operato. I giallorossi si erano incontrati anche con François Modesto, attuale direttore dell’area tecnica del Monza, ma per ora non è ancora certo chi coprirà il vuoto lasciato da Tiago Punto.