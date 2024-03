Juventus, brutte notizie per i bianconeri: stop per Alcaraz

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, i bianconeri ora dovranno fare i conti con l’ennesima assenza a centrocampo. L’emergenza per la Juventus si fa sempre più grave con l’ultimo infortunio di Alcaraz, che ha riportato un problema muscolare alla coscia destra. Questo centrocampista è stato sottoposto questa mattina a esami presso il Jmedical, i quali hanno rivelato una lesione al muscolo bicipite femorale.

Juventus, i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi per Alcaraz

Il periodo di stop si preannuncia lungo, con la necessità di aspettare almeno 10-15 giorni per avere una valutazione precisa dei tempi di recupero. Si teme che Alcaraz possa restare fuori dai campi per circa un mese. Questo significa che sarà assente per le prossime partite e non potrà aiutare Allegri in un momento di difficoltà per il reparto mediano.