Juventus-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Sfida di alto livello tra Juventus e Milan allo Stadium per prendersi il secondo posto

In palio il secondo posto che darebbe l’accesso alla prossima Supercoppa nonostante la Juventus ci sia già arrivata tramite la Coppa Italia. Dal ritorno di Allegri, i bianconeri non hanno ancora vinto all’Allianz Stadium contro il Milan (2P, 1N). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 27 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Juventus-Milan

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli