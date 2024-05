Il Bayern vuole Theo, il Milan potrebbe sacrificarlo per fare un gran mercato in estate

Non arrivano buone notizie dalla Spagna per i rossoneri. Secondo voci di mercato spagnole, il Bayern Monaco avrebbe già un accordo con Theo Hernandez per il trasferimento del 26enne terzino francese in Bundesliga nell’estate in arrivo.

Milan, Theo verso la bundesliga per 80 milioni di euro

Con l’addio di Alphonso Davies, vicino al Real Madrid, i bavaresi hanno già trovato l’alternativa, spostando il mirino sull’esterno del Milan. Mundo Deportivo dà la notizia come certa, nonostante il francese abbia un contratto valido fino al 2026 e le dichiarazioni d’intenti dello stesso giocatore in una delle ultime interviste, ovvero di voler restare a Milano.

Il Milan potrebbe sacrificare il giocatore per tentare una rivoluzione nel prossimo mercato in vista della nuova stagione. Se Theo non dovesse partire per Monaco, il giocatore potrebbe lasciare lo stesso il team del Diavolo. Su di lui ci sono una lunga lista di società pronte a portarlo via dall’Italia: Manchester United, Chelsea e Al Hilal, pur ribadendo la preferenza dell’esterno per il trasferimento in Baviera. Per Theo Hernandez si partirebbe da una valutazione minima di 80 milioni di euro, soldi già pronti da parte del Bayern.