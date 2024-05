Milan, incontro tra Conceiçao e Villas-Boas | Il portoghese potrebbe lasciare il Porto

Il Milan per il dopo Pioli sta sondando diversi allenatori, tra cui Sergio Conceiçao. L’allenatore attuale del Porto si incontrerà con Villas-Boas appena eletto nuovo presidente del club portoghese con l’intenzione di lasciare il club come riferisce “Sport Mediaset”. Conceiçao ha un contratto fino al 2027, ma ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi.

Conceiçao potrebbe liberarsi, il Milan è alla finestra

Conceiçao ha disputato 7 stagioni sulla panchina del Porto e probabilmente ritiene conclusa la sua avventura nel club, oltretutto dopo anche l’addio del suo amico Pinto Da Costa. Il Porto potrebbe liberarlo anche per una questione economica come rivela “Record” visto che Villas-Boas vorrebbe stare attento al bilancio. Il rinnovo per l’ex giocatore della Lazio costerebbe 28 milioni in quattro anni visto che percepisce attualmente 3,5 milioni più bonus a stagione, leggermente eccessivi. Il Milan potrebbe offrire all’allenatore proprio la stessa cifra per allenare i rossoneri la prossima stagione.