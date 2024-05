Il Milan è nel caos totale. La società deve pensare al nuovo allenatore. Stefano Pioli dirà addio a fine stagione, il tecnico emiliano ha deluso quest’anno, per una serie di ragioni, e il suo ciclo dopo cinque anni, è terminato. Diversi i profili valutati nelle ultime settimane, Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca sono i preferiti degli ultimi giorni, anche se in questa fase ci sono stati contatti anche con il c.t. del Portogallo Roberto Martinez, con Mark van Bommel e con Maurizio Sarri.

Milan, Conceiçao supera Fonseca nei sondaggi

Conceiçao e Fonseca sono i profili principali al momento, anche se ci sarebbe un leggero vantaggio di Conceiçao, Ieri un account Twitter ha proposto un sondaggio: chi preferireste tra i due portoghesi? Risultato a ieri sera: 95% Conceiçao, 5% Fonseca. Non sarà il termometro di tutta la tifoseria, ma è impressionante il risultato.

Conceiçao, pochi giorni fa, ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028 con l’ex presidente Pinto da Costa. Il contratto contiene una clausola che gli permetterebbe di andare via. E il Milan, per lui, sarebbe destinazione molto gradita. Per il tecnico si tratterebbe di un ritorno in Italia: da calciatore, infatti, ha vestito maglie di club di Serie A dal 1998 al 2003 (Lazio, Parma e Inter). Il Milan punterebbe sul tecnico del Porto perché ha una gran stima, ne apprezza il carattere, il gioco, l’esperienza internazionale e la sua bravura nel far crescere i giovani. Conceicao, da 7 anni alla guida del Porto, con i biancoblù ha vinto 3 scudetti, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe.