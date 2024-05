Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Sarà l’ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan come già confermato dalla società attraverso un comunicato. Il tecnico vorrà sicuramente chiudere la sua avventura in rossonero con una vittoria ma all’andata all’Arechi contro la Salernitana terminò 2-2. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 25 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Milan-Salernitana

MILAN (4-3-3): Sportiello, Kalulu, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo, Pierozzi, Pasalidis, Pellegrino; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Simy. All. Colantuono