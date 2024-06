Vieri: “Zirkzee? Il suo lavoro non manca mai. A volte chi arriva in corsa fa un grande torneo”

Intervenuto a “La Gazzetta dello Sport”, Christian Vieri, ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, è tornato a parlare di Joshua Zirkzee: “Mi ero sorpreso molto che non lo avessero chiamato prima in Nazionale. Un altro che gioca con la squadra e per la squadra: non un bomber, ma ha tanta qualità e quando fa gol, è facile che lo faccia molto bello. E a volte chi arriva in corsa fa un grande torneo”.

Vieri: “Giroud devastante ma..”

Su Zirkzee al Milan: “Giroud è il centravanti che fa giocare i compagni di un attacco devastante. Segna meno di altri, fa più di altri per la squadra: la fa salire, respirare, quel suo lavoro non manca mai”.