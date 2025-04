È forse il vero imprescindibile della Roma. Non solo con Ranieri, ma anche con i precedenti De Rossi e Juric. La stagione di Evan N’Dicka è quasi da Guinness dei primati. In casa Roma è il giocatore di cui non si parla molto e che, raramente, è uomo copertina, ma resta insostituibile.

Roma, tutti su N’Dicka, seguito da mezza Europa

Evan Ndicka, arrivato nel 2023 a parametro zero dall’Eintracht Francoforte per merito dell’allora General Manager dell’Area Sportiva, Tiago Pinto è uno degli uomini che ha disputato una grande stagione con la Roma. Il difensore francese naturalizzato ivoriano non ha saltato un minuto in Serie A, mancando solo la trasferta di Bruxelles contro il Saint-Gilloise per una banale influenza, e vedendo il suo rendimento in campo crescere notevolmente in questa stagione. Contro l’Inter, Ndicka ha sfoderato un’altra ottima prestazione, ingaggiando e vincendo un duello fisico all’ultimo sangue con Dumfries. Il suo è stato un rendimento che ha attirato inevitabilmente l’interesse di alcuni club europei. Da Trigoria, però, l’ivoriano è uno dei profili da cui ripartire.

La Roma l’ha preso a parametro zero e, ad oggi, è una scommessa vinta. Ora, però, c’è da respingere le prime offerte delle big di tutta Europa: il PSG lo ha sondato da tempo, in Bundesliga lo prenderebbero di nuovo volentieri, in Premier League lo seguono incessantemente e anche dalla Liga qualche interessamento c’è stato. I giallorossi non hanno intenzione di trattare con chi non offra almeno 40 milioni di euro, nel mentre N’Dicka continua a non fermarsi e a fare numeri com la Magica.