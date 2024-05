Milan, Calabria ad un passo dalla Premier | Offerta da 15 milioni

Non c’è pace per i tifosi del Milan. Già la giornata di ieri aveva portato brutte notizie ai rossoneri, con la notizia dell’accordo tra Milane Bayern Monaco per la cessione diTheo Hernandez, e l’annuncio dell’esonero di Pioli arrivato in mattinata, che ha portato con sè opinioni divergenti. Il francese potrebbe però non essere l’unico terzino a lasciare Milano in estate, dato che il Manchester United sembra voler fare sul serio per Davide Calabria.

Milan, arrivata la prima offerta del Manchester United

Il capitano del Milan è uno dei pochi veri simboli rossoneri rimasti ancora in rosa, e sicuramente l’unico rappresentate del milanismo nel suo stato più puro (arrivando dal vivaio), ma questa sessione di mercato sembra non voler risparmiare neanche lui.

Negli ultimi giorni si è manifestato un forte interesse da parte del Manchester United nei confronti di Calabria, e ne è la prova l’offerta da 15 milioni già recapitata al Club di Via Aldo Rossi, che per il suo terzino destro ne chiede almeno 20. La distanza è esigua, e la volontà dei Red Devils di portarsi a casa il numero 2 del Milan è tanta, e non dovrebbe dunque tardare ad arrivare un’offerta che i rossoneri considerino consona al valore del giocatore.