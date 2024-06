Juventus, è Kiwior il piano B a Calafiori | Sul difensore anche il Milan

Giuntoli sfida il Milan per l'ex Spezia

Cambiano gli obiettivi di mercato ma i nemici rimangono fedeli al loro ruolo, e oltre a Fofana, Zirkzee e Calafiori, ora Milan e Juventus sono nuovamente pronte a sfidarsi per un nuovo giocatore, proveniente questa volta dalla Premier, ma con un passato in Serie A allo Spezia, e il suo nome è ovviamente quello di Jakub Kiwior.

Juventus, all-in su Kiwior se sfuma Calafiori

Grazie all’arrivo degli Europei, il valore di molti giocatori è destinato a lievitare esponenzialmente, e anche Riccardo Calafiori potrebbe essere coinvolto in questo fenomeno, mettendo però a rischio il suo addio al Bologna che, in tal caso, aumenterebbe le pretese economiche per il terzino scuola Roma.

In caso di richieste troppo alte, la Juventus ha virato su un altro calciatore, ovvero Kiwior dell’Arsenal, terzino sinistro classe 2000 adattabile anche a difensore centrale, che nell’ultima stagione ha disputato solo 20 partite in campionato, la maggior parte delle quali da subentrato e vorrebbe un minutaggio maggiore, che potrebbe avere nel club bianconero.