Juventus, Giuntoli sulle tracce di Fofana | I dettagli

Durante la sessione di calciomercato estivo, la priorità della Juventus sarà quella di migliorare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Juventus, il rinnovo di Rabiot rimane incerto

Secondo “Tuttosport”, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per quanto riguarda il futuro di Adrien Rabiot. Giuntoli ha offerto al calciatore francese un contratto biennale a 7,5 milioni, ma sua madre e agente Veronique non si è ancora esposta in merito alla proposta. Intanto il francese ha raccolto l’interesse di diversi club, compreso il Milan, anche se ad oggi non sono stati fatti passi concreti. Alla Continassa, però, continua a prevalere un cauto ottimismo, anche se la società si sta attivando per fronteggiare tutti gli scenari possibili. Nelle scorse ore è stato sondato Youssouf Fofana, 25 anni, che lascerà il Monaco in estate per fare nuove esperienze.