Milan, Moncada vuole soffiare Rabiot alla Juve a parametro zero

Adrien Rabiot resterà alla Juventus? Dopo il prolungamento di un anno firmato l’estate scorsa, il problema si ripropone. Il centrocampista francese, nonostante il suo contratto scada al 30 giugno, non ha ancora dato una risposta alla Juve che propone un triennale da 7 milioni di euro. Rabiot non ha ancora deciso il suo futuro, il Milan prova a convincerlo Dietro al tentennamento di Rabiot non solo il Manchester United ma, spiega il Corriere dello Sport, pure il Milan che nei giorni scorsi ha preso informazioni per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione. Il 29enne piace molto a Moncada che sta cercando uno spiraglio per trovare la soluzione giusta. Il costo dell’operazione sarebbe comunque molto alto se si considerano i paletti sullo stipendio fissati a Casa Milan, ma il problema potrebbe essere aggirato proponendo un contratto più lungo e giocando sui bonus. Thiago Motta potrebbe convincerlo a restare a Torino, si sondano le alternative

Rabiot ha spesso ripetuto di trovarsi bene alla Juve e l’addio di Allegri – che l’aveva convinto l’anno scorso a rinnovare – è stato “mitigato” dall’arrivo di Thiago Motta che conosce dai tempi del PSG. Ecco perché i rossoneri tengono comunque vive piste alternative, la principale porta a Youssuf Fofana del Monaco, che si è rassegnato a vederlo andare via: in questo caso i costi per l’ingaggio scenderebbero ma servirebbe sborsare tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino.