Juventus, Thiago Motta vuole Kiwior oltre a Calafiori per la difesa

Un’idea dall’Inghilterra per la difesa della Juventus del futuro. In attesa della firma e dell’ufficialità di Thiago Motta come nuovo allenatore, la società bianconera sta definendo con l’ex tecnico del Bologna priorità e strategie in vista del calciomercato estivo, anche se per le prime mosse ufficiali servirà attendere ancora un po’.

Thiago Motta ha già allenato Kiwior allo Spezia, ora lo vuole alla Juventus

I cambiamenti saranno parecchi, all’interno della rosa, sia per una questione di normali dinamiche di mercato sia per assecondare le esigenze del nuovo mister. Con l’addio di Alex Sandro, qualcosa servirà anche in difesa e al netto del conclamato interesse per Calafiori un altro nome che piace e non poco alla Juventus è quello di Jakub Kiwior, centrale polacco classe 2000 di proprietà dell’Arsenal.

Il giocatore è una precisa richiesta dello stesso Thiago Motta, tecnico che lo ha già allenato alcuni anni fa allo Spezia e che lo ritroverebbe volentieri oggi in bianconero. Rimane l’ostacolo della trattativa con la Premier: per strappare il giocatore ai Gunners serviranno non meno di 20 milioni di euro. Cifra al momento considerata eccessiva ma che, col passare delle settimane, potrebbe essere smorzata. Intanto però l’apprezzamento, forte, da parte dei bianconeri è da registrare. E da tenere sotto osservazione.